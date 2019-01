Au volant de sa voiture, le prince Philip, 97 ans, finit dans le décor et ressort sans une égratignure

"Il a vu un médecin par mesure de précaution et le médecin a confirmé qu'il n'était pas blessé", a précisé une porte-parole du palais à l'agence de presse Press Association. Un passager, vraisemblablement son officier de sécurité, voyageait avec lui. L'époux de la reine Elizabeth II, 97 ans, a la peau dure. C'est dans la presse britannique qu'il faut aller fouiner pour comprendre la scène. La police du Norfolk a ainsi indiqué à la BBC avoir été appelée peu avant 15h jeudi après une collision entre une Land Rover et une Kia. Le conducteur de ce dernier a été victime de coupures, son passager a été touché au bras. Tous deux ont été hospitalisés non loin.