"Aucun remords" : en prison pour agression sexuelle, Bill Cosby se compare… à Nelson Mandela

"J’ai désormais une résidence temporaire qui ressemble à celle des plus grands prisonniers politiques", ajoute l'acteur, décidément gonflé, citant, entre autres, des figures historiques comme Martin Luther King Jr, Mahatma Gandhi ou encore Nelson Mandela. "J’assume mon statut de prisonnier politique et je souris."





Plus loin, Bill Cosby répète qu’il n’éprouve "aucun remords" pour ses actions passées, lui qui a été accusé d’agressions similaires par plus de soixante femmes ses dernière années. "Et je n’aurai jamais aucun remords", insiste-t-il, accusant les juges qui l’ont condamné d’avoir agi par calcul politique.