Avant la naissance de leur bébé, Jesta et Benoît de "Koh-Lanta" se sont mariés ce samedi à Toulouse

Ils sont tombés amoureux devant les caméras de télévision. En 2016, Benoît, entraîneur de football, fait la connaissance de Jesta, étudiante en ressources humaines, durant le tournage au Cambodge de "Koh-Lanta : l’île aux trésors". Si à l'écran, les téléspectateurs de TF1 ne se douten de rien, c’est main dans la main qu’ils arriveront sur le plateau de la finale, que le jeune homme remporte avec à la clé la coquette somme de 100.000 euros.





"On ne s’est pas rapprochés sur place", confiait à l'époque Benoît à "Gala". On est rentrés en France chacun de son côté. Et au fur et à mesure que l’on se revoyait avec les autres candidats de "Koh-Lanta" pour faire la fête et échanger sur notre aventure, je me suis aperçu qu’elle me manquait. C’est devenu une évidence deux mois après être revenu du Cambodge."