Aya Nakamura "réinvente" la langue française, se félicite un député LaREM

Aya Nakamura serait-elle la nouvelle ambassadrice de la langue française ? C'est ce que pense le député de La République en Marche (LaREM) Rémy Rebeyrotte, qui a cité la chanteuse en exemple ce mercredi 18 novembre. Alors que la commission des Lois de l'Assemblée nationale examinait la proposition de loi visant à promouvoir la France des accents, Rémy Rebeyrotte a cité la célèbre chanteuse française pour illustrer l'évolution de la langue française.

"Face aux anglicismes, nous avons intérêt nous aussi à réinventer en permanence notre langue. Quand je vois des jeunes comme Aya Nakamura qui aujourd’hui par sa chanson est en train de réinventer un certain nombre d’expressions françaises, ça me paraît absolument remarquable, c’est-à-dire qu’elle est en train de porter au niveau international de nouvelles expressions et évolutions de la langue. Et ça, ce sont des choses extrêmement fortes", a lancé le député.