Aziz Ansari : le héros de la série Netflix "Master of None" accusé à son tour d’agression sexuelle

Reste maintenant à savoir si cette affaire aura des conséquences pour le comédien, dont la série est l'une des plus populaires sur Netflix. Et qui est aujourd'hui une icône de la diversité à Hollywood. Ces dernières semaines, la plateforme américaine s'est montrée intransigeants à l'égard des comédiens Kevin Spacey et Danny Masterson, impliqués dans des scandales sexuels de grande ampleur.





Le premier, accusé d’agression sexuelle par plusieurs hommes, aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, a été évincé de la 6e et dernière saison de la série "House of Cards" tandis qu’un long-métrage consacré à l’écrivain Gore Vidal, dont il est la vedette, a été mis aux oubliettes par Netflix. Le second a été écarté de la série "The Ranch", suite à quatre accusations de viol, au début des années 2000.