Aznavour, porte-drapeau de la diaspora arménienne : pourquoi la reconnaissance du génocide de 1915 était le combat de sa vie

Le combat de Charles Aznavour ? Dénoncer l'horreur ce génocide qui a fait plus de 1,5 million de victimes, selon l'Arménie et de nombreux historiens. Cette cause, il en discutait ouvertement en 1975 pour le 60e anniversaire du génocide arménien à travers une chanson marquante : "Ils sont tombés", dont les paroles résonnent encore aujourd'hui ("Tombés sans trop savoir pourquoi/Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre/Avec des gestes lourds comme des hommes ivres/Mutilés, massacrés les yeux ouverts d'effroi/Ils sont tombés en invoquant leur Dieu"). Et la chanson de se terminer par "Je suis de ce peuple qui dort sans sépulture".





C'était également en 1975 que commençait une série de quelques quatre-vingt attentats de l'Armée secrète de libération de l'Arménie (Asala). Au total, 50 morts jusqu'en 1984 -dont un carnage à Orly en 1983. Basé au Liban, ce groupuscule tendance marxiste-léniniste était majoritairement composé d'Arméniens de la diaspora et voulait que l'Etat turc reconnaisse le génocide de 1915. En 1981, l’"Opération Van", une prise d'otages à l'Ambassade de Turquie à Paris, a notamment marqué les esprits. Les quatre auteurs furent arrêtés. Envers et contre tous, Aznavour les a soutenus jusqu'au bout, dispensant un témoignage en leur faveur à travers une lettre lue lors du procès en appel.