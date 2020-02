Baby boom à l'OM : Florian Thauvin et l'ancienne Miss Charlotte Pirroni parents d'un petit garçon

Une même photo pour partager leur bonheur. Florian Thauvin et Charlotte Pirroni ont pris l'option faire-part numérique pour annoncer l'arrivée de leur fils Alessio. "Je suis comblé d'amour et entouré d'une famille formidable. Je suis tellement heureux de t'avoir auprès de moi pour pouvoir te couvrir d'amour", écrit sur Instagram jeudi 13 février le milieu offensif de l'OM en légende d'un cliché sur lequel il tient dans ses bras le nouveau-né.

Le footballeur de 27 ans salue "sa femme qu'il aime" et qui "lui a fait le plus beau cadeau du monde". "Une femme formidable qui m'aide à avancer et affronter chaque étape. Nous sommes désormais trois et unis pour la vie. Que Dieu nous préserve. Je vous aime", ajoute-t-il.