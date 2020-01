Baby boom chez les ex-Miss France : Rachel Legrain-Trapani est enceinte de son deuxième enfant

Ils sont aux anges. Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ont annoncé sur Instagram qu'ils allaient devenir parents. Quelques jours après la naissance de Jim, la fille d'Alexandra Rosenfeld (Miss France 2006) et du journaliste Hugo Clément, c'est au tour de Miss France 2007 de s'apprêter à pouponner. "Je me lance de nouveau dans la folle aventure de la maternité tout simplement parce que c’est toi. Toi qui me donnes l’envie de redevenir maman, toi qui me combles de bonheur et d’amour chaque jour, toi qui es déjà un super beau papa et qui seras un merveilleux papa, toi que j’aime tout simplement", a écrit Rachel-Legrain Trapani à l'attention de son compagnon.

Le couple qui a officialisé sa relation en août 2019 a publié une série de photos sur lesquelles on les voit s'embrasser tendrement. Agenouillés sur un lit et arborant des sweat portant les inscriptions de "mom" et "dad" ("maman" et "papa" en anglais), ils tiennent à la main des ballons roses et bleus, signe qu'ils ne connaissent pas encore le sexe de leur enfant.