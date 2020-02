Brexit, Megxit... Aux Bafta, les taquineries de Brad Pitt rendent la salle hilare

On a coutume de dire que les absents ont toujours tort. Sauf peut-être dans le cas de Brad Pitt. Absent à Londres pour assister à la cérémonie des Bafta Awards le 2 février, l'acteur américain a réussi à offrir à l'équivalent britannique des Oscars son moment le plus drôle de la soirée. Récompensé pour son rôle de Cliff Booth dans "Once Upon a Time... in Hollywood", il a laissé toutes ses consignes à sa partenaire de jeu Margot Robbie venue récupérer son prix à sa place.

"Brad n'a pas pu être là ce soir à cause d'obligations familiales, il m'a donc demandé de lire sa réponse pour lui", a commencé la comédienne australienne avec sa feuille de papier en main. "Ok donc il commence en disant : 'Salut la Grande-Bretagne ! J'ai entendu que vous étiez récemment devenu célibataire. Bienvenue au club ! Je vous souhaite le meilleur pour régler le divorce'", a-t-elle lancé, provoquant l'hilarité dans la salle trois jours seulement après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.