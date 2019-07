Baptême du Royal baby ce week-end : une cérémonie ultra-privée pour le petit Archie

On ne s'attendait pas à être autour du bénitier. Mais au moins à pouvoir apercevoir le royal baby né il y a bientôt deux mois. Archie Harrison sera baptisé ce week-end à Windsor mais ne comptez pas sur Meghan et Harry pour vous ouvrir les portes de ce moment privilégié qui le verra entrer dans l'église anglicane. Le Times révélait dimanche que la cérémonie serait "privée", comme le sont traditionnellement les baptêmes royaux des Britanniques.





Mais l'intimité serait poussée à son paroxysme. "Le duc et la duchesse de Sussex s'en tiennent à leur plan de mettre un bouclier entre leur fils et le public", écrit le quotidien. Aucune caméra pour filmer l'arrivée et le départ de la famille donc. Le couple n'apparaîtrait pas non plus devant la foule qui comptait sans doute s'agglutiner devant le château, comme l'avaient fait Kate et William au moment du baptême de la princesse Charlotte en juillet 2015. Le duc et la duchesse de Cambridge étaient arrivés à pied à l'église St Mary Magdalene de Sandringham avec le prince George en culotte courte et avaient salué les badauds.