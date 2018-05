Le couple Obama signe un accord avec Netflix pour produire des séries, films et documentaires

Pour le moment, le montant du contrat n'a pas été révélé par la boîte de production. Cependant, la presse professionnelle américaine n'hésite pas à comparer ce "deal" à deux opérations majeures réalisées par Netflix ces derniers mois et années. Il s'agit tout d'abord de la signature du producteur prisé Ryan Murphy, qui compte les blockbusters "Glee" et "The People vs O.J. Simpson" à son actif. Un accord qui était de 300 millions de dollars sur 5 ans. L'autre opération comparable est la venue de la célèbre productrice Shonda Rhimes ("Scandal", "Grey's Anatomy", "How to Get Away with Murder") pour 100 millions sur 4 ans.





En mars 2017, les époux Obama avaient déjà conclu un accord juteux pour un contrat d'édition avec la maison Penguin Random House, qui prévoit un livre pour chacun. Ce contrat est estimé selon plusieurs médias américains à 60 millions de dollars.