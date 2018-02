Héritage de Johnny Hallyday : "La vérité des chiffres bientôt établie par la justice", assure Laura Smet

"La vérité des montages juridiques et la vérité des chiffres seront bientôt établies par la justice" dans l'affaire sur l'héritage du chanteur Johnny Hallyday, a affirmé sa fille Laura Smet dans un communiqué transmis à l'AFP par ses avocats, confirmant que son père lui avait fait des donations de son vivant. Laura Smet "confirme que son père lui a permis d’acquérir par deux donations un appartement de 106,78 m2 situé rue Bonaparte à Paris et que son père lui versait mensuellement de l’argent pour le remboursement du crédit immobilier souscrit", précise le communiqué transmis par les avocats de la jeune femme, Emmanuel Ravanas, Hervé Temime et Pierre-Olivier Sur.