Béatrice Dalle sur la tombe de Mano Solo : la pose qui divise les internautes

Face à ces critiques, de nombreux abonnés ont pris la parole pour défendre la comédienne. "Vous confondez tout. Elle n’est pas sur la tombe de De Gaulle ou du soldat inconnu mais sur la tombe de son ami Mano Solo comme si qu’elle partageait un verre avec lui. Là elle est assise comme si elle lui parlait, c’est très poétique. Mano solo était un poète", a souligné un twittos. "Ce n'est pas plus choquant que de s’asseoir au pied du lit d'un enfant et de veiller sur son sommeil. Des draps ou de la pierre, quelle différence...? Tant de tombes, et de morts, sont complètement laissés à l'abandon, oubliés… Tant d'amour et de fidélité, moi je trouve qu'il a de la chance...", a considéré un fan de la comédienne. Comme dirait un internaute : "Alors les gens : détendez-vous et surtout déstresse #prozac".