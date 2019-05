Bébé royal : Meghan Markle bouscule la monarchie

L'audace est la signature de Meghan Markle. Contrairement à la tradition, elle tient la main d'Harry en public, porte des pantalons et ferme même sa portière seule. De plus, tout est resté secret au sujet de sa grossesse. Et contrairement à Diana et à Catherine Middleton, elle n'accouchera pas dans un hôpital. Une entorse à la coutume, mais seulement en façade.



