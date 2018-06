Beckham, Ronaldo, Kardashian... les stars aussi souhaitent la fête des pères et le font savoir sur les réseaux sociaux

Footeux à ses heures perdues, fervent supporter du PSG, Michael Youn partage une image de sa fille, Seven, en maillot de l'équipe de France et la petite légende qui va avec : "Best Dad, ça veut dire "je t'aime papa" en anglais" (Seven)... Ou quand on traduit avec le cœur pour offrir le plus mignon des cadeaux pourris de fête des pères. ❤️ #fetedesperes"