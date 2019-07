Belmondo, Pesquet et les héros de Strasbourg dans la promotion du 14 juillet de la Légion d’honneur

Les anciens résistants luttant contre le racisme Jacqueline Fleury, présidente d’honneur d’une association de déportés et internés de la Résistance, et Jean Nallit, juste de France ont, eux, été élevés à la dignité de grand’croix, la plus haute distinction. Colette Brull-Ulmann, ancienne résistante, et Alain Jakubowicz, ancien président de la Licra sont eux élevés au rang d'officier.





Du côté de la culture, la promotion 2019 distingue Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinale, élevés à la dignité de grand officier. Le réalisateur Constantin Costa-Gavras, Françoise Fabian et Jean-Michel Jarre sont promus commandeurs. Marc Cerrone est lui nommé chevalier tandis que la danseuse Marie-Claude Pietragalla est promue officier. La photographe Dominique Issermann est nommée chevalier tout comme Françoise Rossinot, déléguée générale de l’Académie Goncourt.