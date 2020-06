Benjamin Biolay révèle être papa d'une petite fille qui vit en Argentine

L'artiste, qui passe un tiers de l'année en Amérique du Sud, a également indiqué qu'il voulait prouver qu'il était facile de protéger sa vie privée si on le souhaitait vraiment. "Si on ne publie pas de photos de la table d’accouchement sur Instagram, personne ne le sait. Même encore aujourd’hui, c’est possible. Et c’est ta responsabilité. Tu ne peux plus hurler après la paparazzade quand tu montres toute ta vie sur les réseaux sociaux. La plupart se mettent dedans tout seuls", constate l'ex de Vanessa Paradis.