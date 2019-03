"Elle trempait ses croissants dans le pastis" : les propos de Line Renaud sur sa grand-mère irritent Benjamin Castaldi

Il est très énervé. Benjamin Castaldi a posté ce dimanche une courte vidéo sur son compte Instagram pour prendre la défense de sa grand-mère, Simone Signoret. L'animateur n'a pas apprécié les propos tenus par Line Renaud dans "Paris Match". "Je fais la fête de temps en temps mais je ne commence pas à boire de l’alcool au réveil, comme Simone Signoret qui, dès 10 heures du matin, trempait ses croissants dans le pastis de La Colombe d’or", a déclaré la chanteuse à l'hebdomadaire. Une sortie qui a passablement agacé le chroniqueur de "Touche pas à mon poste".





"Je découvre ce matin que Line Renaud, pour qui j’ai au demeurant beaucoup de respect, dit des horreurs sur ma grand-mère et je commence à être sérieusement lassé par toutes ces personnes qui attaquent ceux qui ne sont plus là", a expliqué le fils de Jean-Pierre Castaldi dans la vidéo. "Et principalement quand ce sont des artistes qui ne sont pas à l’origine de génocides et qui plutôt dans leur vie ont fait en sorte que le monde aille mieux, ont consacré du temps pour les autres, ont offert du bonheur et, à défaut de bonheur, ont proposé un talent qui a été parfois et souvent partagé et apprécié".