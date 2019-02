"J’essaie de me mettre à sa place" : Juliette Binoche souhaite à Harvey Weinstein d’être "en paix"

Harvey Weinstein, 66 ans, a été inculpé en mai dernier par la justice new-yorkaise pour agression sexuelle dans une affaire remontant à 2006, et pour des viols présumés en 2010 et en 2013. Depuis le début du scandale, révélé par les journalistes du New York Times et du New Yorker, le producteur a toujours nié les faits, assurant que toutes les femmes qui l’accusent étaient consentantes.





Dans un entretien accordé au Monde en octobre 2017, Juliette Binoche s’était dite "choquée par les faits les plus graves qui sont rapportés". La comédienne racontait que "la seule fois où j’ai entendu une insinuation sexuelle verbale de sa part, je ne l’ai pas prise au sérieux. J’ai répondu immédiatement par un revers de balle hors-jeu."