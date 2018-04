"Même si j’ai plein de raisons de ne pas y croire, j’y crois quand même" : Bernard Tapie se confie sur son cancer

"Dès que ma santé me permettra de voyager, c’est un des premiers endroits où j’irai", déclare également l'homme âgé de 75 ans concernant le stade Vélodrome dans l'entretien accordé à Nice-Matin. Tapie a également tenu à remercier ses proches et les nombreux soutiens dont il a fait l'objet depuis l'annonce de sa maladie: "Les marques d’estime et d’amour sont très utiles dans le processus d’une maladie. Ce combat, à mon âge, je n’aurais pas forcément envie de le mener, car il est vraiment très dur, mais quand on sent qu’il a une importance pour les autres, votre famille, vos amis, et pas seulement pour vous, vous le menez sans retenue."





Enfin, l'ancien patron d'Adidas a fustigé l'attitude du ministre des Finances, Bruno Le Maire concernant l'arbitrage du conflit avec le Crédit Lyonnais. "Le ministre des Finances est très au courant de la situation dans laquelle je suis et est parfaitement lucide quant aux conséquences que cela a sur ma maladie. Or il ne me lâche pas ! Il ne me lâche pas un jour! Il a laissé le CDR (ndlr : le consortium de réalisation, structure chargée de gérer le passif du Crédit Lyonnais) tenter de me mettre en liquidation des biens alors que ça n’était pas recevable. Il a laissé insulter le tribunal qui avait refusé ma liquidation. C’est la vérité. On me laisse crever en accélérant des processus illégaux contre moi", a-t-il dénoncé avant d'ajouter : "Je ne peux pas croire que le président de la République puisse laisser faire une chose pareille."