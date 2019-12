Beyoncé se livre sur ses fausses couches dans le dernier numéro d'"Elle" aux États-Unis

Maman de trois enfants, la chanteuse Beyoncé est revenue sur les fausses couches qu'elle a vécues avant de connaître les joies de la maternité pour la première fois en 2012 avec la naissance de sa première fille, Blue Ivy. C'est au magazine "Elle" (Usa) , dont elle fait la Une ce lundi, que la star internationale a répondu en toute transparence aux questions de ses fans via une interview intitulée "Ask Me Anything" ("Demandez-moi n'importe quoi" en français).

"J'ai appris que toute douleur et perte sont en fait un cadeau. Les fausses couches m'ont appris que je devais me materner avant de pouvoir être la mère de quelqu'un d'autre. Puis j'ai eu Blue, et la quête de mon but est devenue tellement plus profonde", a révélé Queen B à un fan qui lui demandait si elle avait déjà été déçue de ne pas gagner un prix. Des leçons de vie qui ont transformé le rapport à la réussite de la femme d'affaires à la tête de la marque de sportwear, Ivy Park.