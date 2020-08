Beyrouth : Amal et George Clooney font un don de 100.000 dollars pour aider la population

SOLIDARITE - Le couple apporté son soutien à trois associations libanaises, dont la Croix rouge locale, après les deux explosions qui ont ravagé la capitale du pays, qui est aussi la ville natale de l'avocate.

Ils disent "espérer que d'autres aideront de toutes les manières possibles". En attendant, Amal et George Clooney ont mis la main au portefeuille pour soutenir le peuple libanais. Le couple a fait un don de 100.000 dollars à trois associations "qui apportent une aide humanitaire essentielle sur le terrain" à Beyrouth, où plus de 300.000 personnes sont désormais sans domicile après les deux explosions meurtrières qui ont détruit une partie de la ville mardi. L'avocate libano-britannique, née dans la capitale libanaise en 1978, et l'acteur américain ont ainsi choisi la Croix rouge libanaise, Impact Lebanon et Baytna Baytak. "Nous sommes tous les deux profondément préoccupés pour les habitants de Beyrouth et la dévastation à laquelle ils ont fait face ces derniers jours", écrivent-ils dans un communiqué relayé par le magazine People.

Trois jours après le drame, le bilan humain reste toujours très provisoire. Les autorités dénombraient, vendredi 7 août, selon un bilan provisoire, 154 morts et quelque 5000 blessés. Médecins sans frontières s'inquiète auprès de l'AFP de la crise humanitaire à venir, qui pourrait être comparable à celles connues pendant la guerre civile. "Je me souviens des bombardements sur des entrepôts de pétrole qui se trouvent pas loin du port. C'étaient les même scènes, la ville était complètement sinistrée, les gens circulaient dans les rues, blessés, désespérés, sans savoir où aller. Certains personnels de MSF, qui ont été mobilisés à cette période, sont aussi très affectés et touchés par la gravité des témoignages, qui nous replongent dans cette période très dure", indique le président de l'ONG Mego Terzian.

La famille d'Amal Clooney a fui le Liban pendant ce conflit en 1980 pour s'installer en Angleterre, où la jeune femme a grandi et fait des études de droit à Oxford. Discret dans les médias ces derniers mois, le couple Clooney s'est aussi engagé dans la lutte contre le coronavirus. Variety rappelle que les jeunes parents de Ella et Alexander, 3 ans, ont donné plus d'un million de dollars, partagé entre le syndicat de acteurs, la Banque alimentaire libanaise, la région italienne de Lombardie et le NHS, le service public de santé au Royaume-Uni.

Delphine DE FREITAS