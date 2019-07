"Bientôt les 1 an d'Orly, on va faire une soirée" : Booba relance sa guéguerre avec Kaaris

L'invitation a également été transmise dans les commentaires d'une photo Instagram de Kaaris, histoire d'être sûr qu'il reçoive bien le message. "Bientôt les 1 an d'Orly, on va faire une soirée", a insisté Booba au milieu de doux mots pour son collègue rappeur. Florilège : "Tu sais pas rapper", "tu vends R", "t'es pas dans l'top", "t'es une balance" et notre préféré, "tu pues des pieds". L'interprète de "Tchoin" n'a pas encore répondu et ne devrait pas manquer de le faire.