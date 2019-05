"Koh-Lanta" 2019 : Cindy annonce avec humour attendre son premier enfant

Six jours plus tôt, la jeune femme avait déjà attiré l'attention sur les réseaux sociaux. Un post qui n'est plus vraiment d'actualité puisqu'elle posait devant la cathédrale de Milan affichant un tee-shirt sur lequel on pouvait lire "Faites l'amour, pas des gosses !"...





Cindy a reçu de nombreux messages de félicitations sous sa dernière photo : "Wahoooo génial !! Félicitations à vous ma belle ! Que du bonheur", peut-on ainsi lire dans les commentaires. Ou encore : "Tu vas être une maman qui déchire ! Tu me feras donc rire dans Koh-Lanta et encore après". On retrouvera la future maman vendredi prochain à l'occasion du 12e épisode de ce "Koh-Lanta 2019, au cours duquel deux candidats seront éliminés.