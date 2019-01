Bientôt une statue de Johnny Hallyday à Paris ? Pourquoi ça va être compliqué…

La folie Johnny Hallyday est loin d’être terminée, comme l'a prouvé le succès de l'album posthume, "Mon pays c'est l'amour", vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires. Alors que des fans ont financé une statue de 3 mètres de haut à l’effigie de leur idole, érigée l’été dernier dans le village de Viviers, dans l’Ardèche, un projet presque aussi spectaculaire pourrait bientôt voir le jour dans les rues de Paris.





Le Figaro révèle qu’à la demande de la mécène Bernadette Servan-Schreiber, l’artiste russe Alexey Blagovestnov a réalisé une œuvre de plus quatre mètres de long et deux mètres de hauteur représentant le rockeur dans une combinaison futuriste, chevauchant ce qui ressemble à une Harley-Davidson. Le site du quotidien propose même une vidéo exclusive dans laquelle on peut découvrir le résultat.