"Le monde est à toi, Fils" : Matt Pokora et Christina Milian heureux parents d'un petit Isaiah

Matt Pokora est aux anges. Sa compagne, la chanteuse Christina Milian, a donné naissance à leur premier enfant. "Il était une fois Isaiah, né le 20/01/2020 ... à toi d'écrire le reste... Bienvenue mon fils. Christina, tu es mon héroïne. PS : le jour du Martin Luther King Day", a écrit le jeune papa, très fier, sur son compte Instagram en légende d'une photo où on peut voir le nourrisson tenir le doigt de son père.

"Et c'est ainsi que nous commençons. Isaiah, 1/20/20. Simplement parfait. Le monde est à toi, Fils. On t'aime, maman et papa", a réagi de son côté Christina Milian qui est déjà maman d'une fille âgée de 9 ans et prénommée Violet, qu'elle a eue avec le rappeur The-Dream, et dont Matt Pokora est très proche. "Je ne suis pas le père biologique mais je me suis pris d'amour pour cette petite. Quand elle m'appelle pour me dire que je lui manque, j'ai envie de sauter dans un avion", avait ainsi déclaré le chanteur au Parisien en avril dernier.