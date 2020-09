Billy Crawford, l'ex de Lorie Pester, est l'heureux papa d'un petit garçon

Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Le chanteur Billy Crawford, qui a connu un grand succès dans les années 2000 en France, est l'heureux papa d'un petit garçon. C'est lui qui a annoncé la bonne nouvelle à ses 2,4 millions d'abonnés sur Instagram ce vendredi 11 septembre. "Les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressens en ce moment. Permettez-moi juste de dire, merci Dieu pour m’avoir donné un ange ! Et merci à ma femme forte, intrépide, magnifique et aimante ! […] Je suis tellement fier d'être ton mari et également fier d'être le père de notre bel ange Amari !" a écrit Billy Crawford en légende d'une photo où il tient le nouveau-né dans ses bras.

Si Lorie a choisi de rester discrète sur cet événement personnel, Billy Crawford, aujourd’hui âgé de 38 ans, a publié de nombreux clichés de son fils ou encore de sa femme en train d'allaiter le nouveau-né. "Je ferai tout pour toi mon amour. Je suis très reconnaissant pour ce que tu as fait et sacrifié, et dont tu continues à te remettre. Tu es ma reine", a déclaré le chanteur à Coleen Garcia, animatrice et mannequin très connue aux Philippines, qu'il a épousé le 20 avril 2018.