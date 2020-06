Black Lives Matter : Beyonce dénonce le racisme et le sexisme dans un vibrant discours

En quelques heures, son message est devenu viral. Invitée par Barack et Michelle Obama à participer à une cérémonie virtuelle sur YouTube baptisée Dear Class of 2020 et qui s'adressait aux diplômés du monde entier, la chanteuse Beyoncé a livré un vibrant plaidoyer contre toute forme de sectarisme. "Vous êtes arrivés ici au beau milieu d'une crise mondiale, d'une pandémie raciale et de l'expression mondiale de l'indignation face au meurtre insensé d'un autre être humain noir non armé. Et vous avez quand même réussi. Nous sommes si fiers de vous", a débuté Beyoncé dans ce message vidéo.

Mère de trois enfants, la femme de Jay Z fait référence aux manifestations antiracistes aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde, alors que des milliers de personnes descendent quotidiennement dans les rues pour dénoncer la suprématie blanche et la brutalité policière après le décès de George Floyd, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis, aux Etats-Unis.