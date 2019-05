Blake Lively et Ryan Reynolds, Keira Knightley, Johnny Galecki de "The Big Bang Theory" : baby boom en vue à Hollywood

Très discrète sur sa vie privée, la star de "Pirates des Caraïbes" évoquait récemment son rapport à la maternité dans une interview à Balance. "Je crois qu'on ne donne pas assez de crédit aux femmes pour le marathon physique et émotionnel qu'elles traversent en devenant mères", expliquait celle qui reconnaissait se trouver dans une position privilégiée. "J'ai été extrêmement chanceuse dans ma carrière. Je peux me payer une bonne garde d'enfants et pourtant je trouve ça difficile, put**. C'est OK de dire ça, ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon enfant. C'est juste moi qui admet que le manque de sommeil, les changements hormonaux, le tournant dans la relation avec mon compagnon sont toutes ces choses qui font que je me sens en échec au quotidien. Je dois me rappeler que je n'ai pas échoué. Je fais juste ce que je peux mais ce n'est pas facile".