Polémique sur les sans-abris : Blanche Gardin accuse, le ministre du Logement réplique

Des propos réitérés sur Twitter. Dans un communiqué, Julien Denormandie assure lutter "sans relâche, à tous les instants, contre l'exclusion sous toutes les formes". "Depuis mai 2017, nous avons ouvert et pérennisé plus de 14.000 nouvelles places d'hébergement d'urgence. (...) cela signifie que 145.000 personnes sont aujourd'hui à l'abri chaque jour et chaque nuit grâce à l'Etat et ses partenaires. C'est l'équivalent de la ville du Mans ou de Brest." Des chiffres reconnus par les associations en première ligne sur le sujet, mais dont ils dénoncent l'insuffisance, plaidant pour sortir d'une logique d'urgence pour privilégier une solution pérenne pour les personnes vivant dans la rue.