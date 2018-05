Bob Dylan lance sa marque de whisky

Plus qu’un business, un état d’esprit. "Nous voulions créer une collection de whiskys américains qui, à leur propre façon, racontaient une histoire". Aussi surprenant que cela puisse paraître, Bob Dylan se lance dans un nouvel art, celui de distiller. C’est désormais sa nouvelle passion, après la chanson - dont ses textes lui ont valu un Nobel de littérature en 2016. Mais pourquoi cet alcool ? "Je voyage depuis des décennies et j’ai pu goûter quelques-uns des meilleurs spiritueux que le monde du whisky puisse offrir", explique-t-il dans les colonnes du New York Times.





L’artiste s’est associé à une pointure dans le secteur, un certain Marc Bushala, co-fondateur de la marque de whisky Angel’s Envy tout juste adjugée pour la modique somme de 150 millions de dollars (125 millions d'euros). Ensemble, ils ont développé une collection de trois whiskys baptisée "Heaven's Door" : un whisky de seigle, un straight whisky et un double distillé. Seuls les amateurs comprendront. Le pari a en tout cas séduit les investisseurs : preuve en est, la marque a levé pas moins de 35 millions de dollars (29 millions d'euros). Commercialisée à partir du "mois prochain", la bouteille sera vendue entre 50 et 80 dollars (entre 40 et 60 euros).