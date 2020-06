Bonnie Pointer, la chanteuse des Pointers Sisters, est décédée à 69 ans

Les quatre sœurs, Bonnie, Anita, Ruth et June, avaient commencé à chanter dans l'église de leur père à Oakland en Californie. Elles forment ensuite le groupe "Pointers, a Pair" et connaissent le succès en 1973. En 1975, elles reçoivent un Grammy Award pour leur chanson Fairytale (1974) dans la catégorie Meilleure performance vocale country.

Elle avait fondé les Pointers Sisters avec ses sœurs. Bonnie Pointer est décédée d'une crise cardiaque chez elle à Los Angeles, le lundi 8 juin à l'âge de 69 ans. "C'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer aux fans des Pointer Sisters que ma soeur, Bonnie, est morte ce matin", écrit sa sœur Anita, 72 ans, dans un communiqué relayé par People . "Notre famille est dévastée. Mes sœurs, toute la famille Pointer et moi-même faisons appel à vos prières en cette période. Bonnie était ma meilleure amie et nous parlions tous les jours. Nous ne nous sommes jamais disputées. Elle me manque déjà, et je la reverrai un jour."

En 1978, Bonnie Pointer décide de quitter le groupe pour une carrière solo, mais sans grand succès. De leur côté, Ruth, June et Anita enchaînent les tubes comme Fire en 1979, He's So Shy en 1980, Slow Hand en 1981, Jump (For My Love) et surtout le hit I'm So Excited en 1984.

"Les Pointer Sisters n'auraient jamais existé sans Bonnie", poursuit Anita dans le communiqué. "Les Pointer Sisters ont passé deux décennies en tête des charts, à se produire dans des salles complètes partout dans le monde. Les Pointer Sisters ont fêté en 2019 leurs 50 ans de carrière. Bonnie a été précédée par sa sœur June Pointer et elle laisse derrière elle ses frères Aaron et Fritz, et ses sœurs Ruth et Anita Pointer", conclu Anita qui fait référence au décès de June, la plus jeune des sœurs qui avait quitté le groupe en 2004 et qui a succombé à un cancer généralisé en avril 2006 à l'âge de 52 ans.