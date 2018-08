Booba, star du rap français et des clashs

Aujourd’hui âgé de 41 ans et père de deux enfants, Booba reste une référence dans le rap français. Depuis son premier album Temps mort, sorti en 2002, il collectionne les disques d’or. La vulgarité de ses textes plait autant à ses fans qu’elle suscite le mépris de ses détracteurs. Mais il serait malhonnête de ne voir dans ses paroles qu’une litanie d’obscénités. Son écriture très imagée et son sens de la formule sont les vrais clés de son succès.





Certains vont même jusqu’à y voir une forme hybride de poésie. "Quand on se débarrasse des effets de style artificiels, distractions du vocabulaire, (…) on y trouve des fulgurances et l’essence même de ce qui fait la poésie. Il explore de nouvelles facettes de la langue et la façon dont les mots peuvent être combinés", explique Souheil Medaghri, qui a réalisé un documentaire dans lequel il analyse les textes du "Duc".





Egocentrique et provocateur, Booba n’a de toute façon jamais cherché à faire l’unanimité. En avril 2015, trois mois à peine après la tuerie de Charlie Hebdo, il déclare dans Le Parisien n’être "ni Charlie, ni pas Charlie". A ses yeux, la rédaction de l’hebdomadaire satirique est responsable ce qui lui est arrivé. "Ils savent à qui ils ont affaire, les mecs. Ils s'attaquent à l'islam, ils savent très bien qu'il y a un courant extrémiste, ils savent très bien comment les mecs fonctionnent, ils ont pris le risque de continuer à les attaquer. Quand on joue avec le feu, on se brûle", estime alors le rappeur qui se dit dans cet entretien "musulman mais pas pratiquant".