TPMP : Booba signe en direct un contrat pour combattre contre Kaaris en Suisse

Au Parisien, Kaaris confiait en janvier dernier être prêt à accepter le combat. "Je suis un garçon, je ne peux pas dire non", déclarait-il. Le 9 octobre dernier, le Tribunal de grande instance de Créteil avait condamné Booba et Kaaris à 18 mois de prison avec sursis et à 50 000 euros d'amende chacun.