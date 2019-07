Booba vs Kaaris : la date et le lieu de leur combat officiellement dévoilés

C'est comme de chercher à savoir qui de la poule ou de l’œuf est arrivé en premier : on ne sait même plus qui a démarré les hostilités. Booba, 42 ans, et Kaaris, 39 ans, sont enfermés dans un cercle vicieux d'attaques numériques, portées à leur apogée avec une rixe dans l'espace duty free de l'aéroport d'Orly l'été dernier, qui les a fait passer par la case prison. Les deux rappeurs n'ont pas touché 20.000 euros en repassant par la case départ mais sont ressortis de Fresnes et de Fleury-Mérogis avec l'urgente envie d'en découdre à nouveau.





Leur différend se réglera dans un octogone façon MMA ou ne se réglera pas. Tel un cadeau de Noël, le duc de Boulogne a relancé la machine le 25 décembre dernier en proposant à son rival un combat en bonne et due forme. "Je suis sûr qu'on peut remplir Bercy les doigts dans le nez", avait-il écrit sur Instagram.