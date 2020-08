Brad Pitt serait à nouveau en couple avec une jeune mannequin

Brad Pitt ne serait plus un cœur à prendre. Le célèbre comédien aurait retrouvé l'amour dans les bras de Nicole Poturalski, une sublime mannequin allemande âgée de 27 ans. Alors que Brad Pitt et Angelina Jolie ont engagé une bataille juridique pour la garde de leurs enfants, le comédien de Once Upon A Time In Hollywood a été aperçu ce mercredi à l'aéroport du Bourget en France en compagnie de la jeune femme.

"Ils ont été vus à bord d'un véhicule qui les a emmenés à l'aéroport pour leur prochain vol", a déclaré un témoin oculaire. "Ils ont pris un vol d'une heure et ont été repérés arrivant dans le sud de la France." Une information confirmée par Var Matin expliquant que le couple a fait une arrivée "relativement discrète" au château de Miraval, la propriété qui appartient toujours à Brad Pitt et à Angelina Jolie.

Bien que Brad Pitt n'ait pas confirmé cette relation, la presse people croit savoir que les tourtereaux vivent une histoire d'amour depuis plusieurs mois. En cause, des posts Instagram de Nicole Poturalski qui datent de février et de mars où la jeune femme évoque "sa moitié" et "son amour".

Si on ne connaît pas grand chose de la demoiselle qui se fait appeler Nico Mary, on sait qu'elle a récemment fait la couverture du magazine Elle et qu'elle est maman d'un petit garçon, Emil. Et que si elle devait choisir une super puissance, elle aimerait "voyager dans le temps pour pouvoir visiter moi-même tous ces événements étonnants et historiques, y compris l'avenir", comme elle le confie sur le site de son agence de mannequin A Management. Pour le moment, elle voyage avec Brad Pitt et c'est déjà pas mal.