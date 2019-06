Bradley Cooper et Irina Shayk seraient bel et bien séparés

L’idylle entre Bradley Cooper et Irina Shayk a débuté au printemps 2015, à l’abri des regards, le couple effectuant de rares apparitions publiques. Sur Instagram, où la jeune femme est suivie par plus de 12 millions d'abonnés, on ne trouve ainsi aucun cliché de leur intimité.





"J'ai beaucoup d'amis qui partagent leur vie privée sur les réseaux sociaux", expliquait-elle à Glamour UK en février dernier. "J'admire ça et je pense que c'est formidable. Mais je pense que c'est une question de choix personnel (...) Moi j'ai décidé de laisser ma vie personnelle tranquille. C'est pour ça qu'on dit 'personnelle'."