"La nuit fut longue" : Amir finit son concert dans le décor et repart avec un plâtre

Quelques heures plus tôt, Gérard Gazay, le maire LR de la ville, avait tenu à rassurer les fans inquiets. "Amir vient de quitter Aubagne après avoir offert un magnifique concert surprise aux Aubagnaises et aux Aubagnais. Il va bien. Nous lui souhaitons le meilleur pour les jours à venir et le remercions chaleureusement pour son talent et sa gentillesse", a écrit sur Facebook l'édile. Des membres de l'équipe du chanteur se seraient plaints de l'absence de garde-corps à l'arrière de la scène, d'après La Provence.