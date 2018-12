"My precious !" : l’acteur Andy Serkis parodie Theresa May avec la voix de Gollum

"My precious (Mon précieux) !", susurre Theresa May à propos du texte. "Nous reprenons le contrôle – l’argent, les frontières, les lois, les passeports bleus (leur couleur avant l’adhésion à l’UE, ndlr)." Mais comme Gollum avec Sméagol, celui qu’il était avant d’être perverti par l’anneau, le Premier ministre a des scrupules : "Non, ça fera du mal aux gens, ça les rendra encore plus pauvres !"





Postée sur Youtube et partagée par Andy Serkis sur ses réseaux sociaux, la vidéo cumule déjà plus de 500.000 vues en quelques heures. Elle tombe à pic puisque Theresa May a annoncé dans l’après-midi de lundi au Parlement le report du vote sur l’accord conclu avec Bruxelles.