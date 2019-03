Brian Austin Green n'a pas rendu hommage à Luke Perry sur les réseaux sociaux et se moque bien de ce que vous pensez

Il fait partie des rares membres du casting original de la série culte à ne pas avoir utilisé les réseaux sociaux pour partager son deuil après la mort soudaine de Luke Perry, emporté par un AVC à l'âge de 52 ans. Ne scrutez pas les comptes de Brian Austin Green, vous n'y verrez jamais rien de la sorte. C'est sur Instagram que l'interprète de David Silver dans "Beverly Hills" s'est senti obligé de réagir. Interpellé par une internaute qui lui faisait notamment remarquer son absence de post, l'acteur de 45 ans l'a "remerciée pour ses mots" et a rappelé que "chacun faisait son deuil de manière différente". "Tout le monde devrait respecter le deuil de chacun", a-t-il ajouté.





Plus mesuré dans ce commentaire - depuis supprimé, Brian Austin Green a tout lâché dans son podcast publié jeudi 14 mars. "On m'a dit : 'Pas de post pour Luke ?' Mais pour qui ? Je poste pour qui ? Pour Luke ? Il est décédé. Est-ce que je poste pour moi ? Je ne comprends pas. Pour qui est-ce que je suis censé faire mon deuil ? Fais ton deuil à ta manière", a martelé le comédien. "Si tu veux poster quelque chose en hommage, c'est super. Si tu ne veux rien poster, c'est super aussi. Tout le monde a sa propre manière de gérer les merdes. J'ai choisi de ne rien dire et de ne rien poster. Ma relation avec Luke était très importante. Je ne laisserai jamais personne faire que je me sente jugé pour la manière dont j'ai géré une situation", insiste-t-il.