Brie Larson et Samuel L. Jackson, les stars de "Captain Marvel", rejouent la séquence culte de "Shallow" aux Oscars

Car avant de se lancer dans la comédie et de décrocher un Oscar pour "Room", Brie Larson a tenté de percer dans la chanson. Sans succès. Ses titres pop, entre Avril Lavigne et Hilary Duff, n'ont pas trouvé leur public et son premier album ne s'est écoulé qu'à 3500 exemplaires en 2005, selon Vulture. Un passé que Jonathan Ross s'empresse de lui rappeler, à son grand désarroi. "Comment osez-vous ?", lui lance-t-elle avant d'être invitée à passer une audition - presque - à l'aveugle devant les coachs de "The Voice UK" Jennifer Hudson et Will.i.am, également en plateau.