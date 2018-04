"Je ne me sens pas du tout Première dame", affirme Brigitte Macron

Elle s'amuse à dire qu'elle "fait toujours l'école buissonnière". Reçue à Washington dans le cadre de la fastueuse visite d'Etat de son président de mari, Brigitte Macron s'est échappée quelques heures du programme millimétré établi par la Maison-Blanche. Une visite dans une école dédiée aux arts dans le quartier de Georgetown beaucoup plus détendue que les jours précédents. "Il y a une petite étiquette par terre donc je me mets là où on me dit de me mettre", raconte-t-elle au micro de RTL à propos du protocole.