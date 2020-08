Britney Spears a confié la gestion de sa fortune à sa sœur

Dans la foulée, The Blast rapportait que Lynn Spears, la mère de la chanteuse, avait demandé à la justice un droit de regard sur les comptes de sa fille. Mais c’est un autre membre de la famille qui a mis la main sur la gestion du large portefeuille de Britney Spears. Des documents légaux, relayés par The Blast et le Los Angeles Times, indiquent que c'est sa sœur cadette Jamie Lynn Spears a été nommée gérante du trust qui contient la fortune de son aînée, estimée à 59 millions de dollars. La jeune femme de 29 ans, elle-même chanteuse et actrice, devra s’assurer de la bonne tenue de ce fonds créé en 2004 pour protéger l’avenir de ses neveux Jayden James et Sean Prescott au moment du décès de leur mère.