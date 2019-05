Britney Spears arrive pieds nus au tribunal, le juge demande une nouvelle expertise psychiatrique

Depuis de nombreuses années, c’est le père de la jeune femme qui est son tuteur légal. Et alors qu’après sa descente aux enfers, en 2007, Britney Spears semblait s’être remise sur les rails, catastrophe il y a quelques semaines : on apprenait que la chanteuse était internée dans un centre psychiatrique. Des rumeurs évoquent une chanteuse fragilisée par les problèmes de santé de son père. D'autres voix indiquent que la chanteuse a "vrillé" après avoir subitement interrompu son traitement contre la bipolarité.





Un mois plus tard, la chanteuse sortait de son centre et donnait d'étranges nouvelles dans une vidéo sur Instagram : "Ma famille a connu beaucoup de stress, et j'avais besoin de temps pour m'en occuper. Mais je serai de retour très bientôt", assurait-elle, avant de dénoncer les "rumeurs, menaces de mort à sa famille et à son équipe et de beaucoup d'autres choses folles qui sont dites". "J'essaie de prendre du temps pour moi mais tout ce qui se passe rend la chose plus difficile pour moi. Ne croyez pas ce que vous lisez ou entendez".