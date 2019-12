Britney Spears dénonce les "haters" sur Instagram

La chanteuse américaine Britney Spears a donné ce dimanche 15 décembre un avis tranché sur les "haters" des réseaux sociaux. S'emparant de son compte Instagram, la star de la pop a condamné les agissements néfastes de certains internautes.

Et la mère de famille a choisi le contexte des fêtes de fin d'année pour transmettre son message en légende d'une vidéo d'elle dévoilant son beau sapin de Noël.

"Bonnes fêtes à tous les amis !!! J'adore partager avec vous... mais c'est difficile parce que les gens disent des choses tellement méchantes !!! Si vous n'aimez pas une publication... gardez-le pour vous et arrêtez de suivre cette personne !!! Il n'y a aucune raison de faire tout son possible pour laisser des commentaires méchants et harceler les gens comme vous le faites. Restez heureux et gentils pendant cette saison des fêtes, et que Dieu vous protège", a-t-elle écrit.