Britney Spears met sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de son père convalescent

Coup dur pour Britney Spears. La chanteuse vient d'annoncer à ses fans qu'elle allait mettre sa carrière en pause. Alors qu'elle devait donner le coup d'envoi en février d'une série de concerts à Las Vegas dans le cadre de sa tournée "Domination", Britney Spears a décidé de tout annuler au dernier moment pour s'occuper de son père malade.

"Je ne sais même pas par où commencer, parce que ça m'est trop difficile à dire. Je ne vais pas interpréter mon nouveau spectacle Domination", a-t-elle écrit sur son compte Instagram. "J'étais impatiente de le faire et tous vous voir cette année, donc annuler me brise le cœur. Mais il est important de toujours faire passer sa famille en premier... Et c'est la décision que j'ai dû prendre", poursuit la pop star en légende d'une photo où elle pose avec ses parents.