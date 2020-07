Brooklyn, l'aîné de Victoria et David Beckham, s'est fiancé Brooklyn Beckham accompagné de ses parents David et Victoria, lors des British Fashion Awards le 10 décembre 2018 à Londres. − Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

CARNET BLANC - Le jeune homme de 21 ans a annoncé son prochain mariage avec l'actrice américaine Nicola Peltz à l'aide d'une photo relayée sur les réseaux sociaux par toute la famille Beckham ce week-end.

Ils affichent leur bonheur depuis janvier sur Instagram. Rien d'étonnant à ce que le couple ait choisi le réseau social pour partager la nouvelle la plus importante sa jeune vie. Brooklyn Beckham, 21 ans, et Nicola Peltz, 25 ans, ont annoncé leurs fiançailles dans un tendre poste devenu viral ce week-end. "Il y a deux semaines, j'ai demandé à mon âme sœur de m'épouser. Elle a dit oui et je suis l'homme le plus chanceux du monde. Je promets d'être le meilleur mari et le meilleur père un jour. Je t'aime bébé", a écrit le fils aîné de Victoria et David Beckham en légende d'une photo déjà likée plus de 7 millions de fois au total. Car l'intégralité du clan Beckham a publié à son tour ce cliché très familial pris par Harper, la petite dernière qui vient de fêter ses 9 ans.

Le père de la future mariée est milliardaire

"C'est la nouvelle la plus excitante ! Nous ne pourrions pas être plus heureux que Brooklyn et Nicola se marient. Nous vous souhaitons tellement d'amour et une vie entière de bonheur", s'est enthousiasmée l'ex-membre des Spice Girls. Même message de la part du patriarche footballeur, qui "félicite" les deux tourtereaux. Romeo, 17 ans, et Cruz, 15 ans, ont eux aussi participé à la fête numérique, louant les qualités de la future mariée.

Vue dans "Transformers 4" et la série "Bates Motel", Nicola Peltz est une jeune actrice américaine de 25 ans dont le père est l'un des hommes d'affaires les plus riches des Etats-Unis. La fortune de Nelson Peltz est estimée à plus de 1,7 milliard de dollars par Forbes. Mais son "cadeau le plus précieux", précise-t-elle, c'est l'amour de son fiancé. "Tu as fait de moi la fille la plus chanceuse du monde. J'ai hâte de passer le reste de ma vie à tes côtés", a-t-elle assuré sur Instagram. Avec un budget illimité et une future belle-mère créatrice de mode, la noce risque bien d'être une des plus imposantes de ces dernières années chez les célébrités.

Delphine DE FREITAS