"C’est ça la chambre de Vanessa Paradis ?" : quand les internautes scrutent les intérieurs des célébrités confinées

Invitée à raconter son quotidien confiné, la chanteuse a choisi de se filmer dans une chambre à la décoration plutôt spartiate, la même où elle avait enregistré sa chanson pour les soignants avec son compagnon Samuel Benchetrit. De quoi faire bondir les internautes qui n'ont pas manqué de se moquer des goûts de la chanteuse. "La nana s'habille chez Chanel, classe internationale et dort dans une chambre Formule 1", "C’est quoi cet appart dégueulasse de Vanessa Paradis ? C’est un mix entre un vieil HLM et une chambre d’un hôtel Formule 1", pouvait-on lire sur Twitter.

Rapidement, des fans sont venus à la rescousse de la chanteuse, dont ils ont salué la simplicité. "Ce n'est pas parce qu'elle est riche qu'elle est obligée de dormir avec des draps en soie parsemé de feuilles d'or", a lancé un internaute. "Attendez, mais si elle avait été dans un jacuzzi dans une salle de bain en or vous auriez aussi râlé", a estimé un autre. "Et si le problème... c’était les gens ?", s'est justement demandé un troisième.

Et il n'a pas tort. Depuis le début du confinement, tout le monde prend un malin plaisir à scruter la vie des célébrités, dont on imagine qu'elles vivent le confinement mieux que nous. Aux Etats-Unis, où la réussite s'étale sans complexe, les stars n'hésitent pas à se filmer dans leurs luxueuses villas avec jardin et piscine. On se souvient notamment d'Arnold Schwarzenegger appelant au confinement en direct de son jacuzzi, de Kate Hudson apprenant à fabriquer des masques assise devant un magnifique jardin, de DJ Khaled se jetant dans sa piscine privée ou encore de Madonna se filmant dans une salle de bains digne d'un hôtel de luxe.