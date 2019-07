"C’est du cinéma" : Élisa Tovati fait la lumière sur la vidéo qui agite les réseaux sociaux

La chanteuse explique par ailleurs qu’elle a tourné ce clip sans prévenir sa maison de disques. Et que c’est l’un des figurants qui a filmé l’extrait qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. "Cette vidéo m'a été volée", déplore-t-elle. "Et j'avoue que l'ampleur que cela a pris me dépasse un peu et me bouleverse."