"C'est fou" : Agathe Auproux "touchée" par la vague de messages reçus après l'annonce de son cancer

Elle n'en est pas revenue. Agathe Auproux a été surprise par l'afflux de messages bienveillants reçus quelques heures à peine après avoir annoncé sur Instagram lutter contre un cancer. "C'est fou", a écrit dans sa story sur ce même réseau social la jeune femme de 27 ans, qui a passé une bonne partie de sa journée à échanger dans les commentaires avec des internautes plus ou moins célèbres.





De Nabilla à Matthieu Delormeau, une énorme vague de solidarité s'est manifestée. Au point de faire chavirer la chroniqueuse de "Balance ton post" sur C8. "A ceux qui me remercient de briser un tabou, d'avoir parlé publiquement : vos témoignages par milliers, sur vos combats, souvent bien plus durs que le mien, forcent le respect et l'admiration", insiste-t-elle. "Je suis tellement touchée par vos mots, votre résilience, par la vérité de ce qu'on partage aujourd'hui", poursuit-elle.